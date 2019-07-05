Легендарная Софи Лорен оказалась прикованной к инвалидному креслу



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Cофи Лорен Фото: imdb

84-летняя актриса изменилась до неузнаваемости ради новой роли

Икона кинематографа Софи Лорен оказалась прикованной к инвалидной коляске. Однако поклонникам 84-летней актрисы переживать не стоит – со здоровьем у их кумира все в порядке.

Стать инвалидом звезде пришлось ради новой роли в фильме «Жизнь перед нами». Лорен заметили на съемках в итальянском Бари – в красном платье, закутанную в красный шарф.

Режиссером фильма является сын Лорен Эдуардо Понти. Чтобы посмотреть на свою любимицу, возле места съемок собралась толпа зевак.

Картина снимается по роману Ромейна Гари. По сюжету героиня Софи берет на себя заботу о детях женщины легкого поведения

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