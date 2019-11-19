55-летний Киану Ривз тайно обручился с седовласой подружкой



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Киану дружит с Александрой Грант уже больше 10 лет

Актер наконец-то готов официально вступить в брак

Главный голливудский затворник Киану Ривз сделал предложение руки и сердца своей избраннице. О радостном событие рассказал один из приятелей голливудской звезды, об этом пишет издание Globe.

По словам осведомленного источника, Киану подготовился к этому событию. Он пригласил Грант к себе домой, где актер украсил комнату свечами. Также он заказал еду из итальянского ресторана. Заветные слова Ривз произнес на фоне одной из песен Фрэнка Синатры, которую оба обожают. Александра была поражена, но, конечно, ответила согласием. Теперь влюбленные планируют свою свадьбу.

Напомним, что Киану дружит с Грант уже больше 10 лет. Она помогала ему в написании книг. Разница в возрасте в 10 лет их нисколько не смущает. Захотят они устроить пышную свадьбу, или ограничатся скромным торжеством, покажет время. Пока влюбленные предпочитают молчать и никак не комментируют заявление об их свадьбе.

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