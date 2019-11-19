В театре «Актер» покажут «Морфий» по Булгакову



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Режиссером выступил Валерий Величко

20 ноября в киевском театре «Актер» покажут спектакль «Морфий». Эта история по одноименной повести Михаила Булгакова. В центре - страдания молодого доктора Полякова, который работает в забытой Богом глубинке, где даже нет электричества. Он постоянно вспоминает свою утрату: его бросила жена - оперная певица Амнерис. Человек переживает и физическое страдание от болей в желудке.

На помощь приходит фельдшер Анна Кирилловна, которая вводит Полякову морфий. Жизнь приобретает смысл, но только на время действия препарата, а дальше состояние только ухудшается.