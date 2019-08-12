Lego выпустили конструктор к 25-летию сериала «Друзья»: как он выглядит (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Набор полностью воссоздает кофейню Central Perk

Компания Lego выпустила набор к 25-летию культового сериала «Друзья». Конструктор в деталях воссоздает интерьер знаменитой кофейни Central Perk, где так любили проводить время герои сериала.

Всего в конструкторе 1070 частей, среди которых фигурки всех главных героев – Рейчел, Моники, Фиби, Росса, Чендлера, Джоуи и даже Гантера.

Создатели конструктора воссоздали и такие мелкие детали, как женская сумка Джоуи, новый ноутбук Чендлера и бессменная гитара Фиби.