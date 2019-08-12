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    Жизнь

    Lego выпустили конструктор к 25-летию сериала «Друзья»: как он выглядит (фото)

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    Lego выпустили конструктор к 25-летию сериала «Друзья»: как он выглядит (фото)

    Набор полностью воссоздает кофейню Central Perk

    Компания Lego выпустила набор к 25-летию культового сериала «Друзья». Конструктор в деталях воссоздает интерьер знаменитой кофейни Central Perk, где так любили проводить время герои сериала.

    Всего в конструкторе 1070 частей, среди которых фигурки всех главных героев – Рейчел, Моники, Фиби, Росса, Чендлера, Джоуи и даже Гантера.

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    Lego выпустили конструктор к 25-летию сериала «Друзья»: как он выглядит (фото)
    Lego выпустили конструктор к 25-летию сериала «Друзья»: как он выглядит (фото)
    Lego выпустили конструктор к 25-летию сериала «Друзья»: как он выглядит (фото)
    Lego выпустили конструктор к 25-летию сериала «Друзья»: как он выглядит (фото)
    Lego выпустили конструктор к 25-летию сериала «Друзья»: как он выглядит (фото)
    Lego выпустили конструктор к 25-летию сериала «Друзья»: как он выглядит (фото)
    Lego выпустили конструктор к 25-летию сериала «Друзья»: как он выглядит (фото)

    Создатели конструктора воссоздали и такие мелкие детали, как женская сумка Джоуи, новый ноутбук Чендлера и бессменная гитара Фиби.

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    Публикация от LEGO (@lego)

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