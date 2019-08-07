София Ротару в день рождения поделилась редким семейным фото



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София Ротару instagram.com/sofiarotaru.official

Певице исполнилось 72 года.

Звезда украинской эстрады Софи Ротару празднует днем рождения. Теплые слова адресовали ей многочисленные почитатели творчества и близкие люди.

«Я всегда думал, ну как это – когда тебя любят на протяжении полувека миллионы людей? Наверное, какое-то особое чувство, которое дано испытать только великим Артистам… Ну, а для меня ты всегда будешь Мамой – родной, единственной и лучшей! Дай Бог тебе здоровья и душевного спокойствия! Наслаждайся каждым днем – ты этого заслужила! С Днем рождения, София Михайловна Ротару!!!» – трогательно обратился к матери ее единственный сын Руслан Евдокименко.

Певица также запечатлела себя с внуками – 18-летней Софией и 25-летним Анатолием. Их назвали в честь бабушки Софии Ротару и дедушки Анатолия Евдокименко, который умер в 2002 году. Певица чтит память горячо любимого супруга, который был главным мужчиной ее жизни.

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