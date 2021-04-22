Лента «Пульс» выйдет в кинотеатрах в середине лета 2021 года
Кинотеатральный прокат спортивной драмы «Пульс» начнется 22 июля этого года, за день до старта Токийской Олимпиады
Выход художественного полнометражного фильма «Пульс» на большие кинотеатральные экраны был запланирован на 8 апреля. Однако очередное введение жесткого карантина в значительной части регионов вынудило творцов ленты перенести ее релиз на более благоприятный период. В результате старт проката спортивной драмы «Пульс» в национальных кинотеатрах запланирован на 22 июля 2021 года. Эта дата была выбрана не случайно, ведь фильм о реальной украинской легкоатлетке и чемпионке Оксане Ботурчук выйдет за день до старта 32-х Олимпийских игр, которые будут проходить в Токио (Япония).
«Непросто было принять факт еще одного переноса выхода этой вдохновляющей ленты. Однако эти временные трудности лишь закаляют, и мы продолжаем верить в то, что «Пульс» скоро дойдет до массового зрителя и обязательно ему понравится. Выпускать украинскую спортивную драму в одно время с Олимпийскими Играми нам кажется вполне логичным и важным с точки зрения поддержки участия в них украинских спортсменов. Действительно в этом есть что-то символическое», – делится ожиданиями продюсер ленты Егор Олесов.
При отсутствии новых карантинов, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции, с середины июля «Пульс» можно будет увидеть в большинстве кинотеатров страны. В рамках проекта запланированы показы специальной инклюзивной версии фильма, подробности будут сообщены дополнительно. Также в середине мая будет объявлена еще одна важная новость для тех, кто ожидает этот спортивный байопик о борьбе и воле к победе.