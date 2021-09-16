Личную вещь принцессы Маргарет продали за полмиллиона долларов (фото)
Имя покупателя не раскрывается
Ювелирное изделие, которое принадлежало покойной сестре королевы Великобритании Елизаветы II принцессе Маргарет, продали на аукционе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.
Речь идет о браслете бренда Cartier, который член королевской семьи надела на фотосессию в Букингемском дворце по случаю 19-летия. Известно, что автор упомянутого снимка — фотограф Сесил Битон (Cecil Beaton). Украшение, датированное 1925 годом, выполнено из двух рядов жемчуга и украшено бриллиантами круглой огранки.
Сообщается, что личная вещь принцессы ушла с молотка на аукционе дома Dix Noonan Webb в Лондоне. Предполагалось, что аксессуар продадут по цене, которая варьируется от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов, однако в конечном счете изделие приобрели за 396,8 тысячи фунтов стерлингов.
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