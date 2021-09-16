Создатель «Твин Пикса» Дэвид Линч открыл сюрреалистичный ночной клуб

Заведение расположено прямо на пляже Ибицы

Американский режиссер Дэвид Линч и музыкант Фаррелл Уилльямс открыли на Ибице сюрреалистичный ночной клуб El Silencio, оформленный в духе фильмов кинематографиста. Об этом сообщает TimeOut.

Заведение расположено прямо на пляже. Оно украшено огромными щупальцами, гигантскими губами и качелями. За декорации отвечала художница Миранда Макарофф.

Уточняется, что клуб расположен в восточной стороне острова. При нем также работает ресторан, оформленный в более сдержанных тонах.

Для Линча это не первый подобный проект. В 2011 году он открыл в Париже клуб Silencio, вдохновленный его лентой «Малхолланд Драйв». При этом заведение получилось не таким ярким, как его испанский аналог.

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«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

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