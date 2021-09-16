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    Создатель «Твин Пикса» Дэвид Линч открыл сюрреалистичный ночной клуб

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    Режиссер Дэвид Линч - Создатель «Твин Пикса» Дэвид Линч открыл сюрреалистичный ночной клуб
    Режиссер Дэвид Линч

    Заведение расположено прямо на пляже Ибицы

    Американский режиссер Дэвид Линч и музыкант Фаррелл Уилльямс открыли на Ибице сюрреалистичный ночной клуб El Silencio, оформленный в духе фильмов кинематографиста. Об этом сообщает TimeOut.

    Заведение расположено прямо на пляже. Оно украшено огромными щупальцами, гигантскими губами и качелями. За декорации отвечала художница Миранда Макарофф.

    Уточняется, что клуб расположен в восточной стороне острова. При нем также работает ресторан, оформленный в более сдержанных тонах.

    Для Линча это не первый подобный проект. В 2011 году он открыл в Париже клуб Silencio, вдохновленный его лентой «Малхолланд Драйв». При этом заведение получилось не таким ярким, как его испанский аналог.

    Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Создатель «Твин Пикса» Дэвид Линч открыл сюрреалистичный ночной клуб