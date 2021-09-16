У короля Нидерландов отобрали золотую карету

Золотую карету короля Нидерландов Виллема-Александра сделали музейным экспонатом

Король Нидерландов Виллем-Александр остался без золотой кареты из-за общественных споров. Об этом сообщает местный портал Duic.

По информации издания, глава европейской страны не совершил поездку на карете к парламенту в Гааге, где он должен был огласить государственный бюджет. Отмечается, что эта традиция соблюдается ежегодно в День Принца, в третий вторник сентября.

Известно, что транспортное средство поместили в музей Амстердама в 2020 году из-за разразившихся среди местных жителей споров. Активисты движения Black Lives Matter («Жизни черных важны») захотели уничтожить карету из-за изображенного на ней панно «Поклонение колоний», на котором темнокожие подданные на коленях преподносят дары белой госпоже, символизирующей Голландию.

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После инцидента королевская семья заявила, что исторический памятник будет находиться в музее на реставрации до сентября 2021 года. В конечном счете Виллем-Александр сообщил подданным, что он отказывается следовать этой традиции. Теперь карету отправят по музеям страны, чтобы голландцы сами определили ее дальнейшую судьбу.

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«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.