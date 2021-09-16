Любитель перьев Киркоров сыграет Жар-птицу в российском фильме

Артист сыграет в третьей части фильма «Последний богатырь»

Певец Филипп Киркоров, который обожает костюмы из перьев и страз сыграет Жар-птицу в киносказке российского режиссера Дьяченко «Последний богатырь». Об этом артист сообщил на странице в Instagram, опубликовав кадры со съемок.

Артист перевоплотится в известного персонажа традиционных русских сказок — Жар-птицу. По сюжету она прилетела из Белогорья и поселилась в современной Москве, чтобы построить карьеру.

Скригшот видео

Напомним, Служба безопасности Украины запретила Киркорову въезд в Украину.

Отметим, что российский певец находится в базе «Миротворца» за сознательное многократное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, а также участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины.

Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.