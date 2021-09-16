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    Любитель перьев Киркоров сыграет Жар-птицу в российском фильме

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    Певец Филипп Киркоров - Любитель перьев Киркоров сыграет Жар-птицу в российском фильме
    Певец Филипп Киркоров

    Артист сыграет в третьей части фильма «Последний богатырь»

    Певец Филипп Киркоров, который обожает костюмы из перьев и страз сыграет Жар-птицу в киносказке российского режиссера Дьяченко «Последний богатырь». Об этом артист сообщил на странице в Instagram, опубликовав кадры со съемок.

    Артист перевоплотится в известного персонажа традиционных русских сказок — Жар-птицу. По сюжету она прилетела из Белогорья и поселилась в современной Москве, чтобы построить карьеру.

    Скригшот видео
    Скригшот видео

    Напомним, Служба безопасности Украины запретила Киркорову въезд в Украину.

    Отметим, что российский певец находится в базе «Миротворца» за сознательное многократное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, а также участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины.

    Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: знаменитости кино российский певец
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    Любитель перьев Киркоров сыграет Жар-птицу в российском фильме