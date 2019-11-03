«Лидер нашего времени»: Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг



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Леонардо ДиКаприо и Грета Тунберг Фото: instagram.com/leonardodicaprio/

Обладатель «Оскара» Ди Каприо впечатлен деятельностью Тунберг

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо побеседовал со шведской 16-летней экоактивисткой Гретой Тунберг и опубликовал в своем инстаграме их совместные фото.

«В истории есть лишь несколько примеров, когда в поворотные моменты голоса начинают звучать громче и способны менять мир. История рассудит, что мы делаем сегодня, чтобы будущие поколения смогли наслаждаться жизнью на планете, которую мы так безусловно воспринимали как должное. Я надеюсь, что послание Греты – это тревожный сигнал для всех мировых лидеров о том, что пора бездействия закончилась. Именно благодаря Грете и молодым активистам во всем мире я с оптимизмом смотрю в будущее. Для меня было честью провести время с Гретой. Мы договорились поддерживать друг друга в нашем стремлении обеспечить светлое будущее нашей планете», – прокомментировал встречу Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо – известный борец за экологию. У него есть фонд, который финансирует различные организации по защите окружающей среды. Недавно актер инвестировал в экологичный обувной бренд.