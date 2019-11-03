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    Жизнь

    Боль, секс, любовь: в театре «Актер» покажут «Бойцовский клуб»

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    Боль, секс, любовь: в театре «Актер» покажут «Бойцовский клуб»

    Первое правило бойцовского клуба - не говорить о бойцовском клубе

    4 ноября на сцене театра «Актер» состоится жесткая постановка по известному роману американского писателя Чака Паланика «Бойцовский клуб». Зрителям обещают пережить вместе с актерами боль, смерть, любовь - темы, которые заставляют нас затаить дыхание.

    В главных ролях выступят полюбившиеся актеры Петр Русаненко, Александр Жила, Виктория Муштей, Максим Максимюк, которые за замыслом режиссера вытолкнут зрителей за грани морали. На сцене более часа будет вестись откровенная борьба за жизнь, за любовь, за внимание, за то, чем дорожит каждый из нас.

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    Боль, секс, любовь: в театре «Актер» покажут «Бойцовский клуб»
    Боль, секс, любовь: в театре «Актер» покажут «Бойцовский клуб»
    Боль, секс, любовь: в театре «Актер» покажут «Бойцовский клуб»
    Боль, секс, любовь: в театре «Актер» покажут «Бойцовский клуб»

    «Бойцовский клуб» заставляет задуматься. Вы будете истерически смеяться или смущаться, вас накроет буря эмоций. Вы захотите рассказать всем о пережитом, однако не забывайте первое правило бойцовского клуба», - отмечают организаторы.

    Возрастное ограничение - 18+.

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    актер искусство
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