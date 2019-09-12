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    Жизнь

    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Певица успевает совмещать шоу-бизнес и материнские обязанности

    Младшей дочери Светланы Лободы чуть больше годика, знаменитость старается не перекладывать лишний раз свои материнские обязанности на нянь и бабушек.

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    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь
    Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь

    О своих буднях с малышкой звезда сняла три коротких видео, показав их в личном блоге. На одном из них звезда играет с девочкой, которая оказалась маленькой модницей, на ней одета кофточка Dolce & Gabbana, а волосы уже прибраны в маленький конский хвост.

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    певица шоу-бизнес
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