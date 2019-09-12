Лобода показала, как убаюкивает годовалую дочь



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Певица успевает совмещать шоу-бизнес и материнские обязанности

Младшей дочери Светланы Лободы чуть больше годика, знаменитость старается не перекладывать лишний раз свои материнские обязанности на нянь и бабушек.

О своих буднях с малышкой звезда сняла три коротких видео, показав их в личном блоге. На одном из них звезда играет с девочкой, которая оказалась маленькой модницей, на ней одета кофточка Dolce & Gabbana, а волосы уже прибраны в маленький конский хвост.