Louis Vuitton отказался выпускать одежду с изображением Майкла Джексона



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Фото: instagram / louisvuitton

Своей коллекцией дизайнер хотел вспомнить Майкла Джексона как икону поп-культуры

Истерия вокруг скандального фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне достигла невероятного масштаба. Дошло до того, что Louis Vuitton, для которого Верджил Абло сделал специальную коллекцию, вдохновенную творчеством Джексона, пришлось отказаться от продажи части одежды. На прилавки не попадут модели, в которых есть прямая отсылка к Майклу, например, принты, а также легендарные перчатки и другие узнаваемые символы.

«Я знаю, что в свете выхода этого фильма наш показ вызвал резонанс. Я резко против любого вида насилия над детьми, жестокости и нарушения человеческих прав. Своей коллекцией я хотел вспомнить Майкла Джексона как икону поп-культуры. Это отсылка только к той стороне его жизни, которая была нам известна, и к наследию, которое повлияло на целое поколение артистов и дизайнеров» - поспешил оправдаться перед разъяренными пользователями Абло.