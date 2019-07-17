Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак



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Олег Ляшко instagram.com/liashko

Нардеп показал кулинарные предпочтения

Известный своими эпатажными выходками политик Олег Ляшко снова заставил посмеяться украинцев. На днях, нардеп показательно выпил сырое яйцо и показал это в своем Инстаграме.

«Свежее яйцо натощак - залог здоровья! Люблю их пить с детства. Наши, украинские яйца - лучшие!», - заверил Олег Валерьевич.

Таким образом Ляшков продолжил традицию украинских политиков – гастрономических постов в соцсетях накануне выборов. Совсем недавно Зеленский показал, как уплетает шаурму, а Тимошенко – как лакомится сосиской.

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