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    Жизнь

    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак

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    <p>Олег Ляшко</p> <p>instagram.com/liashko</p> - Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак

    Олег Ляшко

    instagram.com/liashko

    Нардеп показал кулинарные предпочтения

    Известный своими эпатажными выходками политик Олег Ляшко снова заставил посмеяться украинцев.  На днях, нардеп показательно выпил сырое яйцо и показал это в своем Инстаграме.

    «Свежее яйцо натощак - залог здоровья! Люблю их пить с детства. Наши, украинские яйца - лучшие!», - заверил Олег Валерьевич.

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    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак
    Ляшко показал, как пьет сырое яйцо натощак

    Таким образом Ляшков продолжил традицию украинских политиков – гастрономических постов в соцсетях накануне выборов. Совсем недавно Зеленский показал, как уплетает шаурму, а Тимошенко – как лакомится сосиской.

     Читайте также: Иракли Макацария и Марина Боржемская в ослепительных нарядах прошлись по красной дорожке Одесского кинофестиваля.


     

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