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    Жизнь

    Ляшко приволок пса на работу (видео)

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    Ляшко приволок пса на работу (видео)

    Украинский политик продолжает забавлять общественность перед выборами

    Лидер Радикальной партии Олег Ляшко присоединился к акции «на работу с собакой», которая проходит 21 июня. Депутат выбрал одного из 10 питомцев и пришел с ним просто в свой кабинет.

    Видео этого приключения Ляшко выложил в Facebook.

    Известно, что пса «радикального» политика зовут Порш, ему 8 лет. Ляшко называет его дворняжним принцем и своим «любимым» псом.

     Читайте также: Ляшко в годовщину свадьбы показал милые фото с «Ростиком».


    Олег Ляшко новости
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