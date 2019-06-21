Ляшко приволок пса на работу (видео)



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Украинский политик продолжает забавлять общественность перед выборами

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко присоединился к акции «на работу с собакой», которая проходит 21 июня. Депутат выбрал одного из 10 питомцев и пришел с ним просто в свой кабинет.

Видео этого приключения Ляшко выложил в Facebook.

Известно, что пса «радикального» политика зовут Порш, ему 8 лет. Ляшко называет его дворняжним принцем и своим «любимым» псом.



