Ляшко приволок пса на работу (видео)
Украинский политик продолжает забавлять общественность перед выборами
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко присоединился к акции «на работу с собакой», которая проходит 21 июня. Депутат выбрал одного из 10 питомцев и пришел с ним просто в свой кабинет.
Видео этого приключения Ляшко выложил в Facebook.
Известно, что пса «радикального» политика зовут Порш, ему 8 лет. Ляшко называет его дворняжним принцем и своим «любимым» псом.
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