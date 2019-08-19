«Лысый из Квартала» трогательно поздравил жену с днем рождения
Евгений Кошевой
Комик опубликовал фото своей любимой в соцсети
Актер и наместник президента Зеленского в студии «Квартал 95» Евгений Кошевой растрогал сеть своим поздравлением жены с днем рождения.
На странице в Инстаграме Кошевой опубликовал нежное фото Ксении и лаконично поздравил жену, признавшись ей в любви.
«С днем рождения. Люблю тебя», - написал комик.
К поздравлениям жены Евгения Кошевого также присоединились многочисленные подписчики комика.
«Очень красивая Женя! Берегите ее! С праздником», «С днем рождения вашу королеву», - оставили под сообщением фаны актера в Instagram.