«Лысый из Квартала» трогательно поздравил жену с днем рождения



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Евгений Кошевой

Комик опубликовал фото своей любимой в соцсети

Актер и наместник президента Зеленского в студии «Квартал 95» Евгений Кошевой растрогал сеть своим поздравлением жены с днем рождения.

На странице в Инстаграме Кошевой опубликовал нежное фото Ксении и лаконично поздравил жену, признавшись ей в любви.

«С днем рождения. Люблю тебя», - написал комик.

К поздравлениям жены Евгения Кошевого также присоединились многочисленные подписчики комика.

«Очень красивая Женя! Берегите ее! С праздником», «С днем рождения вашу королеву», - оставили под сообщением фаны актера в Instagram.

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