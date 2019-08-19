  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    «Лысый из Квартала» трогательно поздравил жену с днем рождения

    • Розсилка
    Евгений Кошевой - «Лысый из Квартала» трогательно поздравил жену с днем рождения
    Евгений Кошевой

    Комик опубликовал фото своей любимой в соцсети

    Актер и наместник президента Зеленского в студии «Квартал 95» Евгений Кошевой растрогал сеть своим поздравлением жены с днем рождения.

    На странице в Инстаграме Кошевой опубликовал нежное фото Ксении и лаконично поздравил жену, признавшись ей в любви.

    «С днем рождения. Люблю тебя», - написал комик.

    screenshot_3_34

    К поздравлениям жены Евгения Кошевого также присоединились многочисленные подписчики комика.

    «Очень красивая Женя! Берегите ее! С праздником», «С днем рождения вашу королеву», - оставили под сообщением фаны актера в Instagram.

     Читайте также: Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ