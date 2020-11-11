  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кто заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях»? Названа возможная замена

    • Розсилка
    Датский актер Мадс Миккельсен - Кто заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях»? Названа возможная замена
    Датский актер Мадс Миккельсен

    Премьера фильма была перенесена на 15 июля 2022 года из-за пандемии коронавируса

    Раскрыта возможная замена голливудскому актеру Джонни Деппу в третьей части франшизы «Фантастические твари». Волшебника Грин-де-Вальда может сыграть датский актер Мадс Миккельсен. Об этом сообщает Variety.

    Согласно источникам, Миккельсен находится на ранней стадии переговоров с Warner Bros., однако студия рассматривает нескольких кандидатов на роль. Как утверждает издание, датский актер является фаворитом режиссера картины Дэвида Йейтса.

    Лишенный роли Джонни Депп целиком получит гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок.

    Премьера фильма была перенесена на 15 июля 2022 года из-за пандемии коронавируса. Ранее релиз ленты планировали на ноябрь 2021-го.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

     Читайте также: Как парни видят гламурные фото девушек: подборка курьезных пародий
    знаменитости кино актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies