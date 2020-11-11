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    Шоу-биз

    50-летняя супермодель снялась в прозрачных трусиках, затмив даже ангелов Victoria's Secret

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    Популярная 51-летняя супермодель из Дании Хелена Кристенсен - 50-летняя супермодель снялась в прозрачных трусиках, затмив даже ангелов Victoria's Secret
    Популярная 51-летняя супермодель из Дании Хелена Кристенсен
    instagram.com/helenachristensen/

    Ветеран мировых подиумов уже привыкла поражать всех своей красотой и вечно молодым видом.

    Популярная 51-летняя супермодель из Дании Хелена Кристенсен обрадовала фанатов очередной работой для бренда женской одежды Victoria's Secret. Несмотря на солидный возраст, женщина живет и работает в Нью-Йорке, США, при каждом удобном случае демонстрируя фигуру, которой позавидует любая девушка. Новым откровенным, но, безусловно, художественным снимком поделился с фанатами модели инстаграм Victoria's Secret.

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    50-летняя супермодель снялась в прозрачных трусиках, затмив даже ангелов Victoria's Secret
    50-летняя супермодель снялась в прозрачных трусиках, затмив даже ангелов Victoria's Secret
    50-летняя супермодель снялась в прозрачных трусиках, затмив даже ангелов Victoria's Secret
    50-летняя супермодель снялась в прозрачных трусиках, затмив даже ангелов Victoria's Secret
    instagram.com/helenachristensen/

    На фото Хелена предстала, расположившись в алькове лестницы своего дома. Модель примерила красный кружевной комплект известного бренда. А чтобы хоть как-то остаться в рамках приличий — накинула шелковый халат в цвет. Волосы женщина распустила, чтобы создать домашний образ, и слегка подвела глаза для выразительности. Всего за несколько часов фото с Хеленой лайкнуло 50 тыс. человек, а в комментариях было не пройти от восторженных фанатов.

    51-летняя Хелена Кристенсен за свою долгую карьеру успела поработать со многими модными домами и добиться признания представителей фешен-индустрии. Женщина работает до сих пор, причем не только моделью, но и фотографом. Несмотря на расставание, Хелена до сих пор остается хорошей подругой голливудского актера Нормана Ридуса и воспитывает их общего сына Мингуса.

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