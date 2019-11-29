«Пацанка» с комплексами: Ксения Мишина показала свои детские фото



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Артистка в школе была «пацанкой» instagram.com/misha.k.ua/

По словам звезды комплексы у нее обострились после того, как она сходила в парикмахерскую

Победительница «Танцев со звездами» Ксения Мишина призналась, что в юности она совсем не считала себя красивой. Звезда сериала «Крепостная» поделилась архивными фото, на которых она запечатлена в детстве и юности.

Артистка удивила признанием о том, что в школе она была «пацанкой» с обостренным чувством справедливости.

«Вообще в детстве я не считала себя привлекательной девочкой. В меня массово не влюблялись, и королевой школы я не числилась. Вы бы меня тогда не узнали! Я была немного пацанкой, эмоциональной и с острым чувством справедливости. Чуть что не так, сразу лезла доказывать свою правоту или заступалась за невиновного. Как девочку­-принцессу себя никогда не рассматривала», - поделилась Мишина.

Знаменитость вспомнила, что проблема с комплексами у нее обострилась после того, как она сходила в парикмахерскую перед своим выпускным, где ей сделали просто ужасную стрижку.

«Помню, как перед выпускным пошла в парикмахерскую. Тогда были модными рваные стрижки, а у меня были волосы такой же длины, как сейчас. И меня подстригли так, что на макушке остался рваный ежик, от которого спускались три прядки чуть ниже плеч. А ведь я не хотела таких кардинальных перемен, это случайно получилось, парикмахер меня просто неправильно поняла. С тех пор у меня страх ходить в салоны и экспериментировать. Я постоянно с одной длиной волос, только кончики подрезаю. Платье, которое мы заранее приготовили на выпускной, пришлось выбросить и купить что-­то более соответствующее. А мне в этом "прекрасном" виде еще и на сцену нужно было выходить», – рассказала Ксения «Каравану историй».