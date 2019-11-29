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    Шоу-биз

    17-летняя Билли Айлиш рассказала об отношениях с 33-летним Дрейком

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    <p>Дрейк уже далеко не в первый раз заводит дружбу с юными звездами</p> <div></div> - 17-летняя Билли Айлиш рассказала об отношениях с 33-летним Дрейком

    Дрейк уже далеко не в первый раз заводит дружбу с юными звездами

    Фанаты юной звезды переживать за то, что отношения с Дрейком выйдут за рамки приятельских

    17-летняя мега-поп-звезда современности Билли Айлиш уже несколько лет покоряет мировые чарты и выпускает один хит за другим. На днях певица призналась в интервью Vanity Fair, что черпает вдохновение в творчестве Дрейка и даже завела с ним дружбу по переписке.

    «Дрейк – самый милый парень, с которым мне приходилось общаться. Правда, мы только переписывались, но он все равно славный. Я к тому, что с его звездным статусом необязательно быть хорошим, но он действительно такой», – восхищается Билли.

    Слова девушки немного напрягли ее поклонников, которые вспомнили, что Дрейк уже далеко не в первый раз заводит дружбу с юными звездами. Так, в прошлом году большой резонанс вызвало его тесное общение с 14-летней Милли Бобби Браун. 

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