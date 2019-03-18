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    Жизнь

    Маколей Калкин призналася, что в спальне Майкла Джексона была сигнализация

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    Маколей Калкин&nbsp; - Маколей Калкин призналася, что в спальне Майкла Джексона была сигнализация
    Маколей Калкин 

    Ранее аткер выступал в защиту Майкла Джексона, обвиненного в домогательствах

    38-летний Маколей Калкин выступил с неожиданным заявлением. Сыгравший главную роль в фильме «Один дома» актер рассказал, что в спальне поп-короля была установлена сигнализация.

    Друг Майкла Джексона поделился, что уже рассказывал об этом на суде против звезды в 2005 году. Маколей признался, что главная спальня певца в поместье «Неверленд» была оснащена особенной сигнализацией.

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    Маколей Калкин призналася, что в спальне Майкла Джексона была сигнализация
    Маколей Калкин призналася, что в спальне Майкла Джексона была сигнализация
    Маколей Калкин призналася, что в спальне Майкла Джексона была сигнализация
    Маколей Калкин призналася, что в спальне Майкла Джексона была сигнализация
    Маколей Калкин призналася, что в спальне Майкла Джексона была сигнализация
    Маколей Калкин призналася, что в спальне Майкла Джексона была сигнализация

     «Было что-то вроде прохода, и когда кто-то приближался к двери, то начиналось что-то вроде «динь-дон, динь-дон»,- сообщил Калкин в интервью The Sun.

    Ранее Маколей выступал в защиту Майкла Джексона, обвиненного в домогательствах. С новой силой скандал вспыхнул недавно, на фоне выхода документального фильма «Покидая Неверленд», в котором Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон рассказывали о пережитом сексуальном насилии со стороны певца.

     

    Майкл Джексон знаменитости актер шоу-бизнес
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