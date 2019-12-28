Мама и сестра Кейт Миддлтон похвастались фигурами в бикини



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Осенью прошлого года Пиппа Миддлтон впервые стала мамой

Сестра герцогини Кембриджской за прошедшие месяцы полностью вернулась в форму

24 декабря Пиппа Миддлтон вместе с мужем Джеймсом и сыном прилетела на остров Сен-Бартелеми, где ее уже ждали родители. Вчера же звездную семью засняли во время отдыха на пляже.

Первое, на что обратили внимание поклонники - то, что 64-летняя мать Кейт Миддлтон находится в прекрасной форме. Для отдыха Кэрол выбрала раздельный купальник черного цвета, который подчеркнул все достоинства ее фигуры. Мама герцогини сразу заметила папарацци, но не стала от них прятаться. А вот Пиппа Миддлтон отдала предпочтение белому бикини в горошек.

Осенью прошлого года сестра герцогини Кембриджской впервые стала мамой, но за прошедшие месяцы она полностью вернулась в форму. Судя по фотографиям с пляжа, сейчас Пиппа весит столько же, сколько и до рождения сына.