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    Шоу-биз

    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин

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    <p>54-летняя Элизабет Херли любит откровенные образы</p> <div></div> - 54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин

    54-летняя Элизабет Херли любит откровенные образы

    Фото: instagram.com/elizabethhurley1

    Британская актриса утверждает, что находится в прекрасной форме. Звезда не упускает случая это продемонстрировать

    54-летняя Элизабет Херли примерила новый «горячий» образ. Бывшая возлюбленная Хью Гранта остановила свой выбор на лаконичном черном платье на бретелях. Яркой деталью ее наряда стало фигурное глубокое декольте, которое едва смогло выдержать пышную грудь звезды.

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    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин
    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин
    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин
    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин
    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин
    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин
    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин
    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин
    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин
    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин
    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин
    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин
    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин
    54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин
    Фото: instagram.com/elizabethhurley1

    На одном из фото рядом с блондинкой позировал модельер Патрик Кокс. Поклонников восхитил образ Херли. «Самая красивая девочка в мире», «Ты настолько прекрасна, что должна быть на рождественских открытках», «Либо платье становится меньше, либо грудь становится больше», - написали фолловеры.

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