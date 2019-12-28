54-летняя Элизабет Херли в платье с декольте побаловала мужчин



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54-летняя Элизабет Херли любит откровенные образы Фото: instagram.com/elizabethhurley1

Британская актриса утверждает, что находится в прекрасной форме. Звезда не упускает случая это продемонстрировать

54-летняя Элизабет Херли примерила новый «горячий» образ. Бывшая возлюбленная Хью Гранта остановила свой выбор на лаконичном черном платье на бретелях. Яркой деталью ее наряда стало фигурное глубокое декольте, которое едва смогло выдержать пышную грудь звезды.

На одном из фото рядом с блондинкой позировал модельер Патрик Кокс. Поклонников восхитил образ Херли. «Самая красивая девочка в мире», «Ты настолько прекрасна, что должна быть на рождественских открытках», «Либо платье становится меньше, либо грудь становится больше», - написали фолловеры.