Марк Цукерберг придумал для своей жены необычный будильник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марк Цукерберг со своей семьей instagram.com/zuck

Основатель Facebook Марк Цукерберг изобрел для своей жены будильник, а точнее ящик для сна

Ящик сделан в виде деревянной коробки и излучает мягкий свет. Поэтому жена Марка Присцилла сможет проснуться вовремя, не глядя на экран телефона.

Небольшой деревянный ящичек легко умещается на прикроватной тумбочке. Верхняя часть будильника приподнята над его основанием буквально на 1 см, что дает возможность свету проникать из-под него. По задумке Цукерберга коробочка излучает мягкий свет каждое утро в течение часа, с 6 до 7. Будильник дает понять жене Марка, что пора проверить детей, без того чтобы смотреть, который сейчас час, на телефоне. С тех пор как у пары появились дети, у Присциллы возникли проблемы со сном, так как несколько раз за ночь ей приходится просыпаться и проверять время, а потом сложно уснуть снова.

Новое изобретение Марка не должно будить человека. Наоборот, ночью ящичек не светится, поэтому, проснувшись среди ночи, жена основателя фейсбука видит, что еще не пора вставать, и может спокойно заснуть, не зная, который час. Ввиду эффективности девайса, Цукерберг не исключает, что кто-нибудь захочет наладить его производство.

Стоит отметить, что на своей странице в Instagram Марк Цукерберг показал, как выглядит его изобретение и этот снимок собрал почти пол миллиона лайков.

Джерело: Buro 24/7