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    Здоровье

    Медики назвали четыре самых опасных болезни, которые могут возникнуть из-за недосыпа

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    Медики назвали четыре самых опасных болезни, которые могут возникнуть из-за недосыпа
    Pics.ru

    Дефицит сна может оказаться главным фактором развития целого ряда болезней

     Из них медики выделяют четыре, наиболее опасные в своих последствиях для организма.

    В частности, исследование, проводившееся научными специалистами Чикагского университета, показало, что у людей, которые мало спят на протяжении длительного времени, начинают развиваться ожирение и преддиабет. По словам ученых, у людей, спавших по четыре часа, в крови увеличивалась концентрация жирных кислот, снижающих способность организма регулировать уровень сахара.

    Кроме того, дефицит сна может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Так. по данным, которые были озвучены на конгрессе Европейского кардиологического общества, у мужчин, которые плохо спят, вероятность инфаркта миокарда превышена в 2,6 раза, вероятность инсульта – в 1,5 раза.

    Также систематический недосып связан с высоким риском болезни Альцгеймера, об этом, например, говорят результаты исследования ученых из Университета Джона Хопкинса. Ученые отмечают, что у пациентов, которые жалуются на плохой сон, в головном мозге наблюдается увеличенное количество бета-амилоидных отложений, которые могут как быть причиной болезни Альцгеймера, так и ускорять ее развитие.

    Имеющиеся сегодня научные данные указывают и на связь недостатка сна с развитием язвенного колита -воспалительного заболевания слизистых оболочек кишечника. Было установлено, что риск данного заболевания повышался, если сон длился до шести часов и менее.

    Джерело: Medikforum.ru

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