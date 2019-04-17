Ученые выяснили, какая половина мозга отвечает за ночные кошмары



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Ученые разгадали, почему нас иногда посещают страшные сны

Это стало возможным благодаря совместной работе исследователей из Великобритании, Финляндии и Швеции, которые изучали мозг добровольцев во время сна. Они выяснили, что кошмары появляются в момент развития дисбаланса между двумя областями мозга, находящимися в левой и правой его половинах. Ключевым в этом вопросе является так называемая фронтальная альфа асимметрия, при которой специфическая разновидность мозговой активности является более высокой лишь в одной половине мозга.

Эти выводы были сделаны в ходе экспериментов с участием 17 здоровых добровольцев, у которых мозг исследовали до, во время и после сна. Исследователи наблюдали за тем, как мозг регулирует эмоции вроде гнева и любопытства в момент просмотра сновидений. Две ночи участники эксперимента провели в специальной лаборатории сна, где у них постоянно снимали электроэнцефалограмму активности мозга.

Как полагают ученые, сниженная активность мозга в правой фронтальной коре может приводить к большему количеству кошмаров и неприятных сюжетов в снах. Другими словами, большая активность в левой половине мозга отвечает за злые и неприятные сновидения. Ученые надеются, что полученные ими выводы помогут в деле разработки новых методов лечения кошмаров у жертв посттравматического стрессового расстройства.

Джерело: Medikforum.ru