Mattel выпустят Барби на инвалидной коляске и с протезами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Fashionista

Компания решила прислушаться к требованиям потребителей

Компания Mattel объявила о запуске новой линейки кукол Барби. Уже этой осенью производители игрушек планируют расширить серию Barbie Fashionista и выпустить кукол на инвалидных колясках и с протезами.

Всего в коллекции будет около 100 кукол. Среди них темнокожая Барби с вьющимися волосами, кукла с пышной фигурой, Барби в инвалидной коляске, а также кукла со съемной ногой-протезом. Новые модели призваны отражать современный мир и продвигать разнообразие.





По словам Ким Калмоне, вице-президента Mattel по проекту Barbie Design, Барби в инвалидной коляске была одной из самых востребованных, поэтому компания решила прислушаться к потребителям и удовлетворить их требования.

«Это наша миссия — показать всем девочкам, что у них есть безграничный потенциал», — говорит Ким Калмоне.

Напомним, Барби — детская игрушка, кукла, преимущественно для девочек от 3 до 14 лет. Выпущена в 1959 году в США в штате Висконсин. Ее создатели — Рут и Эллиот Хэндлеры.

«Настоящее имя» Барби — Барбара Миллисент Робертс. В 1960-е ее персональная легенда гласила, что она происходила из городка Уиллоус, штат Висконсин, и выросла в семье Джорджа и Маргарет Робертс. В 1990-е биография Барби изменилась: с выпуском новой «урбанистической» серии Generation Girls Барби была объявлена уроженкой Нью-Йорка.

В 1961 году Барби «познакомилась» со своим «бойфрендом» Кеном («полное имя» Кен Карсон). Они «были вместе» на протяжении сорока с лишним лет, хотя несколько раз производство Кена приостанавливалось. В 2004 году Mattel объявили о том, что Барби и Кен расстаются[3]. Тем не менее, два года спустя они «воссоединились». По официальной легенде, Барби и Кен не женаты. Единственная кукла в серии, состоящая в браке — подруга Барби Мидж, в 1991 году «вышедшая замуж» за «друга Кена» по имени Алан и родившая ему близнецов. В 2013 году Mattel решили произвести «ребрендинг» Мидж, вновь сделав ее бездетной и незамужней.

За время, прошедшее после появления куклы, было выпущено множество ее разновидностей и аксессуаров к ним, Барби достигла мировой популярности, стала брендом и поп-идолом

Джерело: Buro 24/7