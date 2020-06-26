Майк Тайсон рассказал о том, как застал свою жену в постели с Брэдом Питтом



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Боксер Майк Тайсон с женой

Гивенс расплакалась от страха, и Тайсон не стал заниматься рукоприкладством

53-летний боксер Майк Тайсон с теплотой вспоминает свой первый брак с актрисой Робин Гивенс. Несмотря на то, что их отношения продлились всего год, спортсмен считает, что они были одними из самых ярких в его жизни. Одним эпизодом, который произошел в далеком 1988 году, Тайсон готов делиться бесконечно. Новые подробности каждый раз заставляют поклонников боксера трепетать.

Как известно, отношения Тайсона и Гивенс начали портиться после того, как у девушки случился выкидыш. Робин сама стала инициатором развода. Она подала заявление в суд. Однажды боксер, формально еще остававшийся мужем актрисы, решил заехать к Гивенс домой. Перед ее особняком он увидел незнакомую машину и насторожился.

Тайсон обнаружил свою пока еще жену в объятиях Брэда Питта, который тот момент не обрел мировую известность. Актер снимался вместе с Робин Гивенс в одном из эпизодов сериала. «Я был чертовски зол. Вы бы видели испуганное лицо Брэда, когда он понял, что это я. Он кричал: «Умоляю, не бей меня, мы просто репетировали пару строчек сценария!» — цитирует слова Майка портал Eurosport.

Гивенс расплакалась от страха, и Тайсон не стал заниматься рукоприкладством. По словам боксера, позднее он лично встретился с Питтом, который «хорошим парнем». Этот случай спортсмен даже описал в своих мемуарах.

Робин не желает признавать связь с будущим секс-символом Голливуда. В своих предыдущих интервью Гивенс утверждала, что бывший супруг явно преувеличивает. «То, что он встретил меня и Брэда, — это правда. Я не читала книгу, но мне сообщили, будто бы он всем рассказывает, что застукал нас в постели. Этого никогда не было. Никогда, никогда, никогда», — поясняла актриса.

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