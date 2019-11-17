Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт



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Меган Маркл так и не получила паспорт, хотя документы были поданы еще два года назад

Герцогиня Сассекская не сможет проголосовать на выборах в парламент страны

Друг герцогини Сассекской Меган Маркл поделился с журналистами неожиданной новостью. Оказывается, жена принца Гарри до сих пор не является официальной подданной Ее величества, бывшая актриса так и не получила паспорт, хотя документы были поданы еще два года назад. За это время Маркл не только успела выйти замуж и стать членом королевской семьи, но и родить принцу Гарри сына Арчи, пишет Daily Mail.

«Это кажется невероятным, учитывая то, что Меган замужем за внуком королевы уже 18 месяцев. Но она понимает, что это медленный процесс», – поделился мужчина.

Так что пока Маркл только гражданка США и сможет, например, поучаствовать в выборах американского президента, которые состоятся в следующем году. А вот на парламентских выборах на своей новой родине, намеченные уже на ближайшее время, герцогиня Сассекская принять участие не сможет.