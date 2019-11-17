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    Жизнь

    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт

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    <p>Меган Маркл так и не получила паспорт, хотя документы были поданы еще два года назад</p> <div></div> - Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт

    Меган Маркл так и не получила паспорт, хотя документы были поданы еще два года назад

    Герцогиня Сассекская не сможет проголосовать на выборах в парламент страны

    Друг герцогини Сассекской Меган Маркл поделился с журналистами неожиданной новостью. Оказывается, жена принца Гарри до сих пор не является официальной подданной Ее величества, бывшая актриса так и не получила паспорт, хотя документы были поданы еще два года назад. За это время Маркл не только успела выйти замуж и стать членом королевской семьи, но и родить принцу Гарри сына Арчи, пишет Daily Mail.

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    на весь екран згорнути
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт
    Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт

    «Это кажется невероятным, учитывая то, что Меган замужем за внуком королевы уже 18 месяцев. Но она понимает, что это медленный процесс», – поделился мужчина.

    Так что пока Маркл только гражданка США и сможет, например, поучаствовать в выборах американского президента, которые состоятся в следующем году. А вот на парламентских выборах на своей новой родине, намеченные уже на ближайшее время, герцогиня Сассекская принять участие не сможет.

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    актриса Меган Маркл
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