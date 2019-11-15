Скарлетт Йоханссон хотела бросить кино из-за постоянных «гиперсексуальных» ролей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Горячая штучка», «сдобная красотка», какие только прозвища не давали звезде экрана Скарлетт Йоханссон в начале карьеры

Актриса признается, что устала от амплуа «доступной девушки»

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон в интервью призналась, что сперва сама выбрала путь сексапильной красотки. Юной Скарлетт казалось, что если бог наградил ее отличной фигурой, то грех этим не воспользоваться. В ход шли мини, каблуки, облегающие силуэты, прозрачные ткани. Режиссеры наперебой приглашали ее в свои проекты, вот только роли были неразличимы.

«Я с подросткового возраста чувствовала себя гиперсексуальной, то тогда это было нормально и выгодно для меня в киноиндустрии», – рассказала она.

В какой-то момент, по словам актрисы, она даже решила, что это тупиковый путь и пора заканчивать с карьерой в кино.

«Я не понимала, как выбраться из этого амплуа и перестать быть этой «другой женщиной». Я помню, как в то время думала, что, возможно, мне нужна другая работа в этой отрасли, которая была бы более полезной», – приводит слова звезды People.