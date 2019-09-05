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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри обидели Елизавету II

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    Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи - Меган Маркл и принц Гарри обидели Елизавету II
    Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

    Странный предлог послужил для Ее Величества поводом обидеться, ведь она ждала герцога и герцогиню Сассекских с конца июля

    38-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри отклонили приглашение королевы в гости в ее замок Балморал, где традиционно собираются члены монаршей семьи. Меган и Гарри заявили, что их сын Арчи слишком мал для путешествия в Балморал. Дворец посчитал такую причиной просто нелепой, однако супруги брали малыша с собой на Ибицу и во Францию.

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    Меган Маркл и принц Гарри обидели Елизавету II
    Меган Маркл и принц Гарри обидели Елизавету II
    Меган Маркл и принц Гарри обидели Елизавету II
    Меган Маркл и принц Гарри обидели Елизавету II
    Меган Маркл и принц Гарри обидели Елизавету II
    Меган Маркл и принц Гарри обидели Елизавету II
    Меган Маркл и принц Гарри обидели Елизавету II
    Меган Маркл и принц Гарри обидели Елизавету II
    Меган Маркл и принц Гарри обидели Елизавету II
    Меган Маркл и принц Гарри обидели Елизавету II
    Меган Маркл и принц Гарри обидели Елизавету II
    Меган Маркл и принц Гарри обидели Елизавету II

    Более того, недавно Гарри оправдал частные полеты тем, что хотел безопасности и уединения для семьи. Но всех членам британской монаршей семьи известно, что нет более уединенного места для них, чем шотландская резиденция королевы. По словам источников, Елизавета II глубоко разочарована поступком внука.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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