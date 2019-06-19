Меган Маркл и принц Гарри поделились неожиданными подробностями своей свадьбы



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Принц Гарри и Меган Маркл Matt Dunham/AP

В Шотландии открылась выставка, посвященная бракосочетанию бывшей актрисы и принца

Несмотря на многообразие новостей об одних из самых популярных представителях британской королевской семьи: 37-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри, сами они редко делятся подробностями личной жизни и жизни королевской семьи. В Холирудском дворце в Шотландии открылась выставка, посвященная свадьбе Меган и Гарри, в аудиопутеводителе к которой они сами поделились подробностями торжества.

Так, Маркл призналась, что торжество будущие муж и жена продумывали до самых мелочей, поскольку понимали масштаб события. А принимая какие-либо решения, жених и невеста руководствовались персональными, значимыми и интимными для них моментами. Принц Гарри отметил, что униформа гвардейской кавалерии Британской армии, которую он выбрал в качестве свадебного наряда, один из самых любимых.