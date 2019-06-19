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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри поделились неожиданными подробностями своей свадьбы

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    <p>Принц Гарри и Меган Маркл</p> <p><span>Matt Dunham/AP</span></p> - Меган Маркл и принц Гарри поделились неожиданными подробностями своей свадьбы

    Принц Гарри и Меган Маркл

    Matt Dunham/AP

    В Шотландии открылась выставка, посвященная бракосочетанию бывшей актрисы и принца

    Несмотря на многообразие новостей об одних из самых популярных представителях британской королевской семьи: 37-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри, сами они редко делятся подробностями личной жизни и жизни королевской семьи. В Холирудском дворце в Шотландии открылась выставка, посвященная свадьбе Меган и Гарри, в аудиопутеводителе к которой они сами поделились подробностями торжества.

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    Мальчик дарит Меган Маркл букет цветов, во время посещения павильона в Брайтоне. (Tim Ireland/Pool/AP)
    Гарри и Меган посещают Павильон в Брайтоне. Фото: (Tim Ireland/Pool/AP)
    Меган и Гарри в Технопарке университета Чичестера (Heathcliff O’Malley/Pool/AP)
    Меган на открытии «Океании» в Королевской академии искусств в Лондоне. 25 сентября 2018 года. (Arthur Edwards/Pool/Reuters)
    Меган Маркл и принц Гарри поделились неожиданными подробностями своей свадьбы
    Меган прибывает в Кенсингтонский дворец вместе со своей матерью Дорией Рагланд и Гарри, чтобы провести мероприятие, посвященное презентации поваренной книги Меган. 20 сентября 2018 года. (Фото: Ben Stansall/Pool/Reuters).
    Меган разговаривает с одной из женщин на презентации своей кулинарной книги. 20 сентября 2018 год. (Фото: Ben Stansall/Pool/Reuters)
    Гарри и Меган перед началом благотворительного концерта в поддержку ветеранов войны. 6 сентября 2018 год. (Фото: Peter Nicholls/Reuters)
    Меган и Гарри с актерами лондонского театра после представления. 29 августа 2018 года. (Фото: Dan Charity/Pool/AP)
    Гарри и Меган выходят из церкви Пресвятой Девы Марии после свадьбы Дейзи Дженкс и Чарли Ван Страубензе, во Френшем, Суррей. 4 августа 2018 года. (Фото: Peter Nicholls/Reuters)
    Гарри и Меган целуются в Винздоре. (Фото: Matt Dunham/AP)
    На открытии выставки в честь 100-летия Нельсона Манделы, Лондон. 17 июля 2018 год. (Фото: Matt Dunham/AP)
    Кетрин и Меган на женском финале теннисного турнира в Уимблдоне. 14 июля 2018 года. (Фото: Andrew Couldridge/Reuters)
    Гарри и Меган вместе с другими членами королевской семьи на церемонии перед торжественным авиа-шоу Королевских ВВС. Лондон, 10 июля 2018 года. (Фото: Matt Dunham/AP)
    В аэропорте Дублина. 10 июля 2018 года. (Фото: Dominic Lipinski/Pool/Reuters)
    В часовне дворца Сент-Джеймс в Лондоне после крещения принца Луиса, их племянника. 9 июля 2018 год. (Фото:Dominic Lipinski/Pool/Reuters)
    На молодежной конференции «Your Commonwealth 2018». 5 июля 2018 год. (Фото: Yui Mok/Pool/Reuters)
    Меган, Гарри и Королева Елизавета на фотосессии. 26 июня 2018 год. (Фото: John Stillwell/Pool/AP)

    Так, Маркл призналась, что торжество будущие муж и жена продумывали до самых мелочей, поскольку понимали масштаб события. А принимая какие-либо решения, жених и невеста руководствовались персональными, значимыми и интимными для них моментами. Принц Гарри отметил, что униформа гвардейской кавалерии Британской армии, которую он выбрал в качестве свадебного наряда, один из самых любимых.

     

    Меган Маркл Принц Гарри
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