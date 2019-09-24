Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке (фото)



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Меган Маркл и принц Гарри

Меган не нарушила традиций и покрыла голову платком

Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.

Сегодня Гарри и Меган прибыли в район Бо-Каап, чтобы отпраздновать день наследия и посетить старейшую мечеть Южной Африки Авваль, построенную в 1974 году. Меган не нарушила традиций и покрыла голову платком, а в мечети герцогам показали первую рукопись Корана.

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