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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку

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    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри

    У членов британской королевской семьи принято благодарить подданных за поздравления

    38-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри порадовали королевских поклонников, отправив благодарственную записку за все «невероятно добрые» пожелания, которые они получили на крещение сына Арчи. Один из пользователей показал заветную открытку.

    На обратной стороне открытки Меган и Гарри написали трогательный текст с благодарностью. Они отметили, что были потрясены полученными письмами и открытками с пожеланиями.

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    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку
    Меган Маркл и принц Гарри прислали фанатам семейную фотокарточку

     «Герцог и герцогиня Сассекские очень тронуты тем, что вас не затруднило написать так, как вы это сделали», – говорится в открытке.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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