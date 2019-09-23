Меган Маркл и принц Гарри провели ночь в римском отеле за 1500 долларов



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Меган Маркл и принц Гарри

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38-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри были в Италии на свадьбе дизайнера Миши Нону. Супруги остановились в люксовом отеле в центре Рима.

Монаршая чета остановила свой выбор на роскошном отеле Vilon, который находится в шаговой доступности от фонтана Треви. С терассы номера открывается захватывающий вид на «вечный город».

Одна ночь в этом отеле обошлась влюбленным в 1500 долларов. В огромном номере, обставленном в стиле ар-деко, для удобства гостей располагается мраморная ванная с тропическим душем и кровать king-size.

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