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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке

    • Розсилка
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке

    Первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет всего два дня назад

    Став впервые родителями всего пару дней назад, принц Гарри и Меган Маркл намерены и дальше расширять свою семью. Как сообщает издание Еxpress.co, источники в королевской семье отмечают, что герцогиня Сассекская уже говорила о том, что была не прочь родить еще одного ребенка. Благо, для большой семьи в недавно отремонтированном Фрогмор-коттедже с его пятью спальнями места для всех будет более, чем достаточно.

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    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке
    Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке

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    «У них так много места, чтобы они могли гулять с ребенком и его собаками и не чувствовать, что за ними постоянно наблюдают - это было главное», - добавляет источник. - «Меган так счастлива там по сравнению с Кенсингтонским дворцом. Это как день и ночь».

    Напомним, первенец появился в семье герцога и герцогини Сассекских утром 6 мая. На родах присутствовал принц Гарри, который позже поделился с журналистами своими впечатлениями. Между тем, рожать дома, как того хотела Маркл, ей не удалось. 5 мая ее тайно отвезли в одну из лондонских клиник.

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