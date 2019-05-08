Меган Маркл и принц Гарри уже подумывают о втором ребенке



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Первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет всего два дня назад

Став впервые родителями всего пару дней назад, принц Гарри и Меган Маркл намерены и дальше расширять свою семью. Как сообщает издание Еxpress.co, источники в королевской семье отмечают, что герцогиня Сассекская уже говорила о том, что была не прочь родить еще одного ребенка. Благо, для большой семьи в недавно отремонтированном Фрогмор-коттедже с его пятью спальнями места для всех будет более, чем достаточно.

«У них так много места, чтобы они могли гулять с ребенком и его собаками и не чувствовать, что за ними постоянно наблюдают - это было главное», - добавляет источник. - «Меган так счастлива там по сравнению с Кенсингтонским дворцом. Это как день и ночь».

Напомним, первенец появился в семье герцога и герцогини Сассекских утром 6 мая. На родах присутствовал принц Гарри, который позже поделился с журналистами своими впечатлениями. Между тем, рожать дома, как того хотела Маркл, ей не удалось. 5 мая ее тайно отвезли в одну из лондонских клиник.