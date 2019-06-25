Меган Маркл изменила дизайн помолвочного кольца



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Меган Маркл и принц Гарри

На последних сроках беременности Меган не носила массивное украшение

37-летняя герцогиня Сассекская усовершенствовала украшение, которое принц Гарри преподнес ей в честь помолвки. Кольцо стало еще более блестящим.

Внимательные поклонники герцогини Сассекской заметили изменения в ее помолвочном кольце. Оно стало еще более ослепительным за счет добавленных камней, что напомнило истину: лучшие друзья девушек - это бриллианты.

Гарри лично принимал участие в изготовлении кольца, которое Меган получила на помолку. Оно сделано из валлийского золота и украшено тремя бриллиантами — крупный камень Гарри привез из Ботсваны, где несколько лет занимался благотворительностью. Два более мелких камня взяли из коллекции принцессы Дианы, чтобы подчеркнуть ее значение для семьи младшего сына. Украшение выполнили мастера королевской ювелирной компании Cleave and Company.

На последних сроках беременности Меган не носила массивное украшение. В этот период и был изменен дизайн кольца. Центральная композиция из трех бриллиантов осталась неизменной, однако по периметру украшения появились мелкие бриллианты. Золотой ободок, инкрустированный камнями, придал кольцу дополнительный блеск, а также заметно увеличил его стоимость, сообщает Mirror.