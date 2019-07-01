Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи



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Меган Маркл и принц Гарри

Особые требования к няне маленького Арчи связаны с тем, что ей вскоре придется отправиться с ребенком в длительное путешествие

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри объявили о поиске новой няни для своего первенца. Предыдущие две не устроили требовательных родителей.

Жена принца Гарри лично занимается наймом своих сотрудников. Герцогиня Сассекская начала искать уже третью няню для своего 1,5-месячного малыша.

Текучка кадров в семье внука королевы обеспокоила британских журналистов. Они обратились за официальным комментарием в Букингемский дворец. Представители королевской семьи ответили, что они не вмешиваются в личную жизнь Меган Маркл и принца Гарри, а подбор няни для Арчи является исключительно частным делом его родителей.

«Часто на разных этапах жизни ребенка возникают разные потребности. Первая няня была ночной медсестрой. Гарри и Меган не хотят рисковать», – пояснил источник The Sun.