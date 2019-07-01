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    Жизнь

    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи

    • Розсилка
    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл и принц Гарри

    Особые требования к няне маленького Арчи связаны с тем, что ей вскоре придется отправиться с ребенком в длительное путешествие

    37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри объявили о поиске новой няни для своего первенца. Предыдущие две не устроили требовательных родителей.

    Жена принца Гарри лично занимается наймом своих сотрудников. Герцогиня Сассекская начала искать уже третью няню для своего 1,5-месячного малыша.

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    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи
    Меган Маркл начала искать третью няню за полтора месяца жизни Арчи

    Текучка кадров в семье внука королевы обеспокоила британских журналистов. Они обратились за официальным комментарием в Букингемский дворец. Представители королевской семьи ответили, что они не вмешиваются в личную жизнь Меган Маркл и принца Гарри, а подбор няни для Арчи является исключительно частным делом его родителей.

     «Часто на разных этапах жизни ребенка возникают разные потребности. Первая няня была ночной медсестрой. Гарри и Меган не хотят рисковать», – пояснил источник The Sun.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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