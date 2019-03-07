Меган Маркл обожает готовить и самостоятельно подбирать себе наряды



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Меган Маркл Legion media

Герцогиня Сассекская не нуждается в помощи профессионалов

37-летняя Меган Маркл на светских мероприятиях и во время неофициальных выходов выглядит безупречно. Оказывается, зачастую это ее собственная заслуга.

О самостоятельности Меган рассказали ее знакомые журналу People: «Меган нравится самой заботиться о себе и своих близких. Недавно мы были у нее в гостях. Пока мы с Гарри разговаривали и играли с собакой, она делала себе маникюр. За исключением свадебного образа, Меган практически всегда сама делает себе макияж, а также ей нравится подбирать вещи».

«Меган старается, чтобы ее гардероб не выглядел слишком «трендовым». Она прекрасно понимает, что за ней следят миллионы людей и именно поэтому она должна уважительно относиться к дресс-коду. Ей также хочется, чтобы люди больше обсуждали не ее внешний вид, а работу», — продолжил инсайдер. Кстати, что касается готовки, Меган очень любит принимать дома гостей и угощать их своими кулинарными творениями. Визажист Дэниэл Мартин, который является автором свадебного макияжа герцогини, недавно побывал у нее в гостях. Мартин опубликовал в Instagram тосты с авокадо, подписав, что они получились у Меган великолепно.

Джерело: graziamagazine.ru