Меган Маркл объявит о второй беременности после возвращения из Африки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гарри и Меган Маркл

Прогноз подтверждают данные букмекерских контор

Поклонники 37-летней герцогини и 34-летнего герцога Сассекских уверены, что они не станут затягивать с появлением второго ребенка. Меган Маркл и принц Гарри мечтают о большой семье.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет в мае. Его звездные родители уже планируют братьев и сестер, которых они ему подарят. Специалист по вопросам королевский семьи Мелани Бромли заявила, что это случится «очень скоро».

Осенью пару ждет напряженный график. Они отправятся с официальным визитом в страны Африки. Мелани считает, что они вернутся из поездки со счастливым объявлением. «Думаю, она родит еще одного ребенка уже в следующем году. Осенью им предстоит поездка в Африку, во время которой они будут очень заняты. Все случится после нее», - заявила Бромли.

Этот прогноз подтверждают данные букмекерских контор. Там резко увеличилось количество ставок в связи с предстоящим объявлением о беременности Маркл.



