Меган Маркл продемонстрировала постройневшую фигуру на бейсбольном матче



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Меган Маркл и принц Гарри instagram.com/sussexroyal/

Очередной выход в свет герцогини Сассекской стал неожиданностью во всех смыслах

На днях Меган Маркл удивила абсолютно всех, появившись на бейсбольном матче Boston Red Sox против New York Yankees на Лондонском стадионе. Игра состоялась в поддержку фонда «Игры непобежденных», созданного Гарри. Конечно, само появление Маркл уже стало событием. Но, кроме того, от публики не ускользнуло то, что герцогиня начала приходить в форму после родов – Меган немного, но заметно, постройнела, приобрело более четкое очертание и лицо супруги принца. Видео с матча появилось в официальном Instagram герцога герцогини Сассекских.

Супруги встретились и сфотографировались с обеими командами, а спортсмены подарили Меган и Гарри бейбольную форму с именем их сына Арчи, которого молодые родители оставили дома. К слову, выглядела Маркл весьма элегантно, но без претензий, соответственно поводу. На ней было классическое черное платье Stella McCartney и замшевые балетки Aquazzura Deneuve.