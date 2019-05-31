Меган Маркл стала причиной раздора в королевской семье – британский историк



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Меган Маркл

Историк Анна Уайтлок полагает, что герцогине Сассекской стоит поучиться дипломатии

Эксперт в области истории Анна Уайтлок расценивает поведение Меган Маркл как потенциальную угрозу, так как оно может привести к расколу королевской семьи. По ее мнению, герцогиня действует слишком прямолинейно, не желая скрывать свои амбиции, пишет Ibtimes.

Историк полагает, что Маркл следует найти новый подход в общении со дворцом. Ей следует перестать противопоставлять себя королевскому штату, а также другим членам королевской семьи.

Своими амбициями герцогиня Сассекская уже дала понять, что не собирается быть в тени, но если она хочет добиться своих целей, то ей не надо действовать так прямолинейно и поучиться дипломатии. Ей нужны союзники и сторонники.

«Меган является чужой, незнатного происхождения, зрелой женщиной со своим положением, амбициями и, разумеется взглядами, которые не стесняется высказывать», – отмечает Уайтлок.

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