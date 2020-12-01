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    Жизнь

    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. В последний раз (фото)

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    Первая леди США Мелания Трамп - Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. В последний раз (фото)
    Первая леди США Мелания Трамп
    instagram.com/flotus/

    Большинство поклонников пришли к заключению, что в этом году Трамп превзошла саму себя

    На днях в своем Инстаграме нынешняя первая леди страны Мелания Трамп, которая наслаждается последними неделями в этом качестве, показала, как украсила Белый дом к грядущим праздникам.

    Помимо фотографий, на которых Мелания позировала в рубашке оттенка металлик и юбке-карандаше, в соцсетях появился видео-тур по резиденции президента США. Так, в прихожей Трамп решила установить несколько рождественских елей со сверкающими огнями.

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    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. В последний раз (фото)
    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. В последний раз (фото)
    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. В последний раз (фото)
    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. В последний раз (фото)
    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. В последний раз (фото)
    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. В последний раз (фото)
    instagram.com/flotus/

    Остальные комнаты Белого дома были украшены так же ярко и красочно. В декоре Мелания решила отдать предпочтение красным тонам, серебристому и золотому металлику. Главная ель, которая стоит в Голубом кабинете, увешана традиционными игрушками. К слову, это дерево срубили на одной из ферм в Западной Вирджинии и доставили в Вашингтон.

    Интернет-пользователи принялись оценивать работу, которую проделала Мелания. Не обошлось и без критики. Однако большинство поклонников все же пришли к заключению, что в этом году Трамп превзошла саму себя и смогла украсить Белый дом со вкусом и не слишком вычурно — раньше первую леди неоднократно критиковали из-за этого.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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    Теги: Мелания Трамп дом первая леди Белый дом
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