Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. В последний раз (фото)

Большинство поклонников пришли к заключению, что в этом году Трамп превзошла саму себя

На днях в своем Инстаграме нынешняя первая леди страны Мелания Трамп, которая наслаждается последними неделями в этом качестве, показала, как украсила Белый дом к грядущим праздникам.

Помимо фотографий, на которых Мелания позировала в рубашке оттенка металлик и юбке-карандаше, в соцсетях появился видео-тур по резиденции президента США. Так, в прихожей Трамп решила установить несколько рождественских елей со сверкающими огнями.

Остальные комнаты Белого дома были украшены так же ярко и красочно. В декоре Мелания решила отдать предпочтение красным тонам, серебристому и золотому металлику. Главная ель, которая стоит в Голубом кабинете, увешана традиционными игрушками. К слову, это дерево срубили на одной из ферм в Западной Вирджинии и доставили в Вашингтон.

Интернет-пользователи принялись оценивать работу, которую проделала Мелания. Не обошлось и без критики. Однако большинство поклонников все же пришли к заключению, что в этом году Трамп превзошла саму себя и смогла украсить Белый дом со вкусом и не слишком вычурно — раньше первую леди неоднократно критиковали из-за этого.

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