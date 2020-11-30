Максим Галкин показал на видео усыпанный снегом замок Аллы Пугачевой

Артист решил поделиться красотой, которую может видеть каждый день

С наступлением холодов не только сад, но и сам дом пары преобразился

Российская певица Алла Пугачева всегда редко посещает светские рауты и вечеринки. Она ходила на праздники только к самым близким друзьям. В этом году из-за пандемии коронавируса Примадонна редко покидает свой замок.

Скучать ей не приходится, так как зачастую родителям придумывают занятия двойняшки Лиза и Гарри. Семилетние малыши стали ходить в школу. Они любят танцевать, плавать в бассейне и устраивать представления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

28 ноября в Москве прошел снегопад. Даже Примадонна не усидела дома. Галкин запечатлела жену с сыном перед прогулкой по зимнему саду. Певица в очередной раз восхитила свои чувством стиля многих фанатов.

Она предстала в трендовых кожаных брюках с молниями по бокам. Белое пальто в красную клетку свободного кроя и дизайнерская круглая шляпа дополнили ее образ. Гарри в свою очередь надел черный пуховик и шапку дизайнера Игоря Гуляева.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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