В Британии сдают комнату, в которой рос фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн

Одна ночь в доме детства музыканта обойдется в 400 фунтов стерлингов

В британском Бирмингеме сдают комнату в доме, где в детстве жил Оззи Осборн. Об этом музыкант рассказал в интервью американскому GQ.

Основатель группы Black Sabbath вернулся в свой дом детства спустя много лет после переезда и обнаружил, что его сдают в аренду. В этом доме Осборн жил с родителями и пятью братьями и сестрами. Артист называет прежнее жилище крошечным настолько, что он не понимает, как там умещалась вся его семья.

«Он берет 400 фунтов за ночь. Этот чертов дом раньше и 300 фунтов не стоил! Должно быть, они делают дорогостоящую пристройку в ванной», — говорит музыкант.

NME напоминает, что дом детства Осборна находится по адресу номер 14 Лодж-стрит в районе Астон. В нем две спальни и одна ванная комната.

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