В Британии сдают комнату, в которой рос фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн
Одна ночь в доме детства музыканта обойдется в 400 фунтов стерлингов
В британском Бирмингеме сдают комнату в доме, где в детстве жил Оззи Осборн. Об этом музыкант рассказал в интервью американскому GQ.
Основатель группы Black Sabbath вернулся в свой дом детства спустя много лет после переезда и обнаружил, что его сдают в аренду. В этом доме Осборн жил с родителями и пятью братьями и сестрами. Артист называет прежнее жилище крошечным настолько, что он не понимает, как там умещалась вся его семья.
@OzzyOsbourne of @BlackSabbath former home at 14 Lodge Road Aston not far from @AVFCOfficial home at @villapark @homeofmetaluk @paullongy1 @1truclaretnblu pic.twitter.com/Pc3NxtsNrZ— Keith Bracey (@1truclaretnblu) April 28, 2020
«Он берет 400 фунтов за ночь. Этот чертов дом раньше и 300 фунтов не стоил! Должно быть, они делают дорогостоящую пристройку в ванной», — говорит музыкант.
NME напоминает, что дом детства Осборна находится по адресу номер 14 Лодж-стрит в районе Астон. В нем две спальни и одна ванная комната.
Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.
Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.