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    Жизнь

    В Британии сдают комнату, в которой рос фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн

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    Музыкант Оззи Осборн - В Британии сдают комнату, в которой рос фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн
    Музыкант Оззи Осборн

    Одна ночь в доме детства музыканта обойдется в 400 фунтов стерлингов

    В британском Бирмингеме сдают комнату в доме, где в детстве жил Оззи Осборн. Об этом музыкант рассказал в интервью американскому GQ.

    Основатель группы Black Sabbath вернулся в свой дом детства спустя много лет после переезда и обнаружил, что его сдают в аренду. В этом доме Осборн жил с родителями и пятью братьями и сестрами. Артист называет прежнее жилище крошечным настолько, что он не понимает, как там умещалась вся его семья.

    «Он берет 400 фунтов за ночь. Этот чертов дом раньше и 300 фунтов не стоил! Должно быть, они делают дорогостоящую пристройку в ванной», — говорит музыкант.

    NME напоминает, что дом детства Осборна находится по адресу номер 14 Лодж-стрит в районе Астон. В нем две спальни и одна ванная комната.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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    Теги: знаменитости семья дом
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