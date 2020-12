В Британии сдают комнату, в которой рос фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн

В британском Бирмингеме сдают комнату в доме, где в детстве жил Оззи Осборн. Об этом музыкант рассказал в интервью американскому GQ.

Основатель группы Black Sabbath вернулся в свой дом детства спустя много лет после переезда и обнаружил, что его сдают в аренду. В этом доме Осборн жил с родителями и пятью братьями и сестрами. Артист называет прежнее жилище крошечным настолько, что он не понимает, как там умещалась вся его семья.

@OzzyOsbourne of @BlackSabbath former home at 14 Lodge Road Aston not far from @AVFCOfficial home at @villapark @homeofmetaluk @paullongy1 @1truclaretnblu pic.twitter.com/Pc3NxtsNrZ