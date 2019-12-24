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    Жизнь

    Мендель показала президентскую елку (фото)

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    Мендель показала президентскую елку (фото)
    instagram.com/iuliia_mendel/

    Елок в Офисе президента две - большая и маленькая

    Скандальная пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель показал, какую елку украсили в Офисе президента. Пресс-секретарь гаранта сфотографировалась сама и выложила фото в своем Инстаграме.

    Судя по фото, елок в Офисе президента две - большая и маленькая. Подписчики эмоционально отреагировали на фото Мендель

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    Мендель показала президентскую елку (фото)
    Мендель показала президентскую елку (фото)
    instagram.com/iuliia_mendel/

    «Богиня!» « Пусть елочка на Новый год принесет вам хорошее настроение», «С наступающим новым годом», - пишут немногочисленные подписчики Мендель.

     

    Новый год Юлия Мендель
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