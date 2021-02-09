Мэрилин Мэнсон залез известной певице под юбку с видеокамерой

Инцидент произошел несколько лет назад

Вокалистка британской рок-группы Wolf Alice Элли Роуселл рассказала, как шок-рокер Мэрилин Мэнсон, которого обвиняют в насилии, залез к ней под юбку с видеокамерой GoPro во время музыкального фестиваля. Она написала о случившемся в Twitter.

Инцидент произошел несколько лет назад. Артистка рассказала, что познакомилась с Мэнсоном в гримерке. Тот рассыпался в комплиментах творчеству Wolf Alice, которые «становились все более гиперболизированными».

«Я начала подозревать, что что-то не так. Я была шокирована, когда посмотрела вниз и обнаружила, что он направил GoPro мне под юбку. Никаких последствий не было, его тур-менеджер попросту заявил, что Мэнсон постоянно делает что-то подобное», — вспомнила Роуселл.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.