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    Жизнь

    Мэрилин Мэнсон залез известной певице под юбку с видеокамерой

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    Мэрилин Мэнсон залез известной певице под юбку с видеокамерой

    Инцидент произошел несколько лет назад

    Вокалистка британской рок-группы Wolf Alice Элли Роуселл рассказала, как шок-рокер Мэрилин Мэнсон, которого обвиняют в насилии, залез к ней под юбку с видеокамерой GoPro во время музыкального фестиваля. Она написала о случившемся в Twitter.

    Инцидент произошел несколько лет назад. Артистка рассказала, что познакомилась с Мэнсоном в гримерке. Тот рассыпался в комплиментах творчеству Wolf Alice, которые «становились все более гиперболизированными».

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    Мэрилин Мэнсон залез известной певице под юбку с видеокамерой
    Мэрилин Мэнсон залез известной певице под юбку с видеокамерой
    Мэрилин Мэнсон залез известной певице под юбку с видеокамерой
    Мэрилин Мэнсон залез известной певице под юбку с видеокамерой
    Мэрилин Мэнсон залез известной певице под юбку с видеокамерой
    Мэрилин Мэнсон залез известной певице под юбку с видеокамерой
    Мэрилин Мэнсон залез известной певице под юбку с видеокамерой

    «Я начала подозревать, что что-то не так. Я была шокирована, когда посмотрела вниз и обнаружила, что он направил GoPro мне под юбку. Никаких последствий не было, его тур-менеджер попросту заявил, что Мэнсон постоянно делает что-то подобное», — вспомнила Роуселл.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес насилие изнасилование
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