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    Курьез

    Блогерша с ультратонкой талией похвасталась необычным платьем. Фанаты испугались за ее внутренние органы

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    Популярная фитнес-модель Джина Сэвидж - Блогерша с ультратонкой талией похвасталась необычным платьем. Фанаты испугались за ее внутренние органы
    Популярная фитнес-модель Джина Сэвидж
    instagram.com/ginasavagex/

    Впрочем, Джина уже привыкла к такой реакции, ведь она ее вызывает слишком часто

    Популярная фитнес-модель Джина Сэвидж уже успела прославиться в Сети не только своими выдающимися формами, но и тончайшей талией, которая нагоняет страх на многих ее подписчиков. К тому же девушка постоянно выбирает наряды, которые только подчеркивают ее фигуру. В этот раз она решила примерить новое платье с вырезом на спине, однако внимание, как всегда, привлекла ее неестественная худоба, пишет Daily Star.

    Джина надела ярко-зеленое платье, которое у многих вызвало ассоциации с Гринчем — похитителем Рождества. Однако он немало проигрывал в сравнении с девушкой, у которой в глубоком разрезе виднелась подтянутая спина, а ниже полснимка занимали немаленькие ягодицы — на них модель тратит не один час в спортзале. Но Джину снова подвела талия, которая кого-то в комментариях рассмешила, а кого-то — изрядно испугала.

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    Блогерша с ультратонкой талией похвасталась необычным платьем. Фанаты испугались за ее внутренние органы
    Блогерша с ультратонкой талией похвасталась необычным платьем. Фанаты испугались за ее внутренние органы
    Блогерша с ультратонкой талией похвасталась необычным платьем. Фанаты испугались за ее внутренние органы
    Блогерша с ультратонкой талией похвасталась необычным платьем. Фанаты испугались за ее внутренние органы
    Блогерша с ультратонкой талией похвасталась необычным платьем. Фанаты испугались за ее внутренние органы
    Блогерша с ультратонкой талией похвасталась необычным платьем. Фанаты испугались за ее внутренние органы
    Блогерша с ультратонкой талией похвасталась необычным платьем. Фанаты испугались за ее внутренние органы
    Блогерша с ультратонкой талией похвасталась необычным платьем. Фанаты испугались за ее внутренние органы
    Блогерша с ультратонкой талией похвасталась необычным платьем. Фанаты испугались за ее внутренние органы
    instagram.com/ginasavagex/

    Подписчики Джины иногда начинают сомневаться в ее земном происхождении, но загадка ее осиной талии легко раскрывается. Девушка постоянно занимается в спортзале, качая ягодицы, а для фото она выбирает удачную позу, приближая их к камере — так они кажутся больше. Затем модель набирает в грудь побольше воздуха и втягивает живот — как для вакуумного массажа.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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