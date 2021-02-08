Блогерша с ультратонкой талией похвасталась необычным платьем. Фанаты испугались за ее внутренние органы

Впрочем, Джина уже привыкла к такой реакции, ведь она ее вызывает слишком часто

Популярная фитнес-модель Джина Сэвидж уже успела прославиться в Сети не только своими выдающимися формами, но и тончайшей талией, которая нагоняет страх на многих ее подписчиков. К тому же девушка постоянно выбирает наряды, которые только подчеркивают ее фигуру. В этот раз она решила примерить новое платье с вырезом на спине, однако внимание, как всегда, привлекла ее неестественная худоба, пишет Daily Star.

Джина надела ярко-зеленое платье, которое у многих вызвало ассоциации с Гринчем — похитителем Рождества. Однако он немало проигрывал в сравнении с девушкой, у которой в глубоком разрезе виднелась подтянутая спина, а ниже полснимка занимали немаленькие ягодицы — на них модель тратит не один час в спортзале. Но Джину снова подвела талия, которая кого-то в комментариях рассмешила, а кого-то — изрядно испугала.

Подписчики Джины иногда начинают сомневаться в ее земном происхождении, но загадка ее осиной талии легко раскрывается. Девушка постоянно занимается в спортзале, качая ягодицы, а для фото она выбирает удачную позу, приближая их к камере — так они кажутся больше. Затем модель набирает в грудь побольше воздуха и втягивает живот — как для вакуумного массажа.

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