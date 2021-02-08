Модель плюс-сайз втиснулась в белье для худышек и доказала, что быть прекрасной можно в любом размере (фото)

Иззи постоянно рассказывает поклонникам о любви к себе, показывая ее важность на своем примере

Британская плюс-сайз-модель Иззи Николс из Вустершира является живым доказательством того, что можно быть привлекательной при любом типе фигуры. Девушка постоянно демонстрирует в Инстаграме фото в откровенных нарядах и нижнем белье, которые только подчеркивают ее пышные формы, пишет Daily Star.

В этот раз Иззи заранее подготовилась ко Дню святого Валентина и нарядилась в белое кружево от фирмы, которая специализируется на худеньких девушках. Модель предстала на фото в комплекте белья, которое выгодно смотрелось на ее загорелой коже. Длинные светлые волосы были уложены в локоны, а нюдовый макияж добавлял нежности образу. Под фото девушка подписала:

Уверенность в себе — это то, что происходит у вас в голове! Если мы будем есть одно и то же и выполнять одни и те же упражнения, у нас все равно будут разные фигуры. Отпишитесь от всех, кто не придает вам сил и веры в себя, и будьте добры к окружающим

Под фото подписчики засыпали Иззи восторженными комментариями, называя ее богиней, красоткой и примером для подражания. И действительно, каждым своим снимком девушка всегда стремилась придать поклонникам уверенности в себе, ведь, по ее мнению, если не любить себя, то жизнь становится в разы сложнее.

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